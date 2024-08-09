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بعد التتويج بالدوري احتفال على طريقة مؤمن زكريا

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أحمد جودة - القاهرة -  

انتهت أحداث أمام سموحة والتي جمعتهم ضمن  مؤجلة من منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

بعد التتويج بالدوري احتفال على طريقة مؤمن زكريا


وخاض الأهلي منافسة قوية مع نادي بيراميدز، ليصل للنقطة 81 في النهاية ويتوج باللقب للمرة 44 في تاريخه.

واحتفل الفريق باللقب على طريقة لاعب الأهلي السابق  مؤمن زكريا، في غرفة خلع الملابس.


ويتواجد مؤمن ضمن الجهاز الفني لنادي سموحة خلال الفترة الحالية في الدوري المصري.


ويذكر أن الأهلي قد توج  باللقب بهدف نظيف على حساب سموحة بهدف نظيف سجله في الدقيقة الأخيرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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