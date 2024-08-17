نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق مودرن سبورت، في المباراة التي من المقرر إقامتها مساء بعد غد السبت 17 أغسطس الجاري، ضمن الجولة الختامية لموسم 2023/ 2024 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مودرن سبورت في الدوري المصري 2023- 2024

تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت القادمة في الدوري المصري 2023/2024

تعد قناة On time sports، هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد مودرن سبورت القادمة في الدوري المصري2023-2024، لحصولها على حقوق نقل مباريات دوري نايل.