انت الأن تتابع خبر ليس عبدالرحمن مجدي .. " الأهلي " يرغب في ضم جوهرة الاسماعيلي في الصيف .. المايسترو الجديد!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يزخر الدوري المصري بالعديد من اللاعبين الموهوبين واللذين يحتاجون فقط إلى اللعب في أجواء جيدة من حيث الرعاية الطبية والرياضية وكل الوسائل الحديثة في كرة القدم ومن الممكن أن يكون لديك العديد من اللاعبين على شاكلة محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجيه ، وهو أمر تدركه الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك واللذين يضعون الكثير من الأعين على المواهب الصاعدة في الدوري ويرغبون بشكل دائم في ضم هذه النوعية من اللاعبين خاصة التي لم تصل بعد لقمة الأداء والتي لديها احتمالية أعلى من غيرها في التطور على مستوى كرة القدم
صفقة الأهلي الجديدة من الدوري
- جدير بالذكر أن هناك العديد من الأحاديث التي تنتشر في الفترة الحالية عن وجود رغبة من جانب إدارة النادي الأهلي حول ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي لاعب الوسط الرئع عمر الساعي الذي يبصم على موسم مميز للغاية رغم تراجع أداء النادي وهو ما يجعلك تدرك أنك أمام عقلية رائعة للاعب كرة قدم
- في ذات السياق فقد أوضحت بعض التقارير أن هناك مساعي قوية من النادي الأهلي حول التعاقد مع اللاعب بشكل كبير وهو الأمر الذي دفع الإدارة إلى رفع قيمة العرض المقدم للحصول على خدمات الساعي مقابل 30 مليون جنيه بعد أن كان العرض المقدم هو 20 مليون فقط هذا إلى جانب إعارة اثنين من لاعبي الأهلي .