انت الأن تتابع خبر ساعي الدروايش يثير جدلا كبير داخل النادي الأهلي .. هنجيبه بأي ثمن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لا شك أن لدى النادي الأهلي الكثير من المسئولين عن متابعة أجواء الدوري المصري الممتاز من أجل النظر في المواهب الكروية الصاعدة والعمل على ضم ما يمكن أن يشكل إضافة حقيقية منها والأمثلة كثيرة على النجوم الذي تم استقدامهم من أندية متواضعة ومن ثم أصبحوا أعلام في كرة القدم داخل النادي الأهلي ومصر ، لذا فإن إدارة الأهلي تدرك أهمية هذا الأمر كما أن سعر اللاعب المصري لا يكون مرتفع كما هو الأجنبي كما أن جودة اللاعب المحلي من الممكن أن تتساوى في بعض الأحيان مع المحترف بل تزيد اعتماد على عقلية اللاعب
الأهلي ونجم الاسماعيلي
- جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي أمير هشام مقدم برنامج “+90” كان قد تحدث من خلال بعض التصريحات التي أدلى بها عن وجود مفاوضات بين الأهلي والإسماعيلي في الوقت الحالي بقيادة الكابتن محمود الخطيب حول الرغبة في التعاقد مع نجم وسط الدروايش عمر الساعي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهو أمر يعبر عن مدى الموهبة التي عليها اللاعب
- في ذات السياق فإن الصفقة من الممكن أن تغلق عند حدود ال 30 مليون جنيه بجانب إعارة لاعبين ضمن الصفقة من أجل إقناع مسئولي الاسماعيلي بإتمام التعاقد ، فهذا اللاعب يتبنأ له الكثير من المتابعين بمستقبل باهر في حال انتقل إلى صفوف النادي الأهلي في الموسم القادم دون إبطاء .