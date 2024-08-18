انت الأن تتابع خبر "حسم القضية خلاص".. مرتضى منصور يعلن تفاصيل جديدة حول أزمة أحمد فتوح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن قرارات جديدة تتعلق بأزمة أحمد فتوح، لاعب الزمالك السابق، الذي أُلقي القبض عليه وحُجز في قسم العلمين بتهمة دهس “أمين شرطة” بسيارته، وقد قررت النيابة العامة إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش.

في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، أعلن منصور أن أسرة المرحوم السيد الشوبكي اشترطت اعتذاراً علنياً من أحمد فتوح كشرط للتصالح والتسامح، بسبب الإساءة التي ارتكبها بحق المرحوم.

وأكد منصور أن نادي الزمالك قد أخفق في تقديم النعي الرسمي وتقديم واجب العزاء بشكل لائق، مما دفع المتحدث الرسمي لتقديم اعتذار عن التصريحات الاستفزازية التي أُدلي بها.

وأشار منصور إلى أن وفداً من نادي الزمالك، يضم عددًا من اللاعبين والإداريين، سيتوجه يوم الأحد إلى حي فيلمنج بالإسكندرية لتقديم واجب العزاء لأسرة المرحوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، كما أضاف أنه سيتم عقد جلسة صلح في المساء بحضور أسرتي أحمد فتوح والمرحوم.

وفي سياق متصل، يبذل مرتضى منصور جهوداً كبيرة لمساعدة أحمد فتوح في تجاوز الأزمة التي يمر بها، حيث يسعى لتخفيف حدة التوتر بين الأطراف وتسهيل عملية التصالح.

تأتي هذه الخطوات في إطار محاولات منصور لتقديم الدعم اللازم للاعب ولعائلته في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وفي سياق آخر، نفى منصور صحة الأخبار التي تفيد بأن أسرة المرحوم الشوبكي قد حصلت على مبلغ 15 مليون جنيه كفدية، واعتبرها شائعات تهدف إلى الإساءة لعائلة المتوفى والموقف القانوني لفتوح.

يُذكر أن مرتضى منصور قام بزيارة أحمد فتوح في قسم العلمين يوم الجمعة الماضي، حيث قام بمتابعة تطورات القضية عن كثب.