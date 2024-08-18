انت الأن تتابع خبر " الأهلي " يعلن عن رحيل نجم جديد عن النادي خلال ساعات .. الحريف خارج التتش !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من ضمن الأمور التي كانت تنتظرها الجماهير المحبة للنادي الأهلي بنهاية الموسم هو معرفة الحال الذي سوف تكون عليه قائمة الفريق خلال الموسم القادم نظرا لوجود العديد من اللاعبين الكبار والموهبين على مقاعد البدلاء طوال الموسم الماضي تحت قيادة السويسري كولر وهو أمر لم يكن من الممكن الحفاظ عليه في الموسم الجديد بسبب حاجة هؤلاء اللاعبين لمزيد من الدقائق كي يتمكنوا من التعبير عن انفسهم بشكل أكبر في ظل وجود بعض اللاعبين الاخرين اللذين يتشبثون بالوجود اساسيين داخل التشكيل بفضل أدائهم في الملعب

نجم الأهلي يغادر