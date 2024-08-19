انت الأن تتابع خبر " الأهلي " يدرس فسخ عقد نجم الفريق عقب انتهاء منافسات الدوري .. مفاجأة بكل المقاييس والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الغموض الذي يحوم حول موقف العديد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الجديد فلا يوجد سوى القليل من اللاعبين اللذين تعي جيدا أن موقفهم واضح من البقاء ضمن صفوف النادي وأن تلك هي الرغبة المشتركة من اللاعب والنادي لكن بعض النجوم اللذين لا يشعرون بالراحة تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر من الممكن أن يكون هناك بعض الحديث بشأنهم وتطورات في قادم الأيام من الميركاتو والذي كمن المنتظر أن يعد بالكثير من المفاجأة الصادمة
نجم الأهلي خارج اسوار القلعة الحمراء
- جدير بالذكر أن الكثير من الأخبار التي تنتشر في الساعات القليلة الماضية تتجه نجو وجود فكرة في داخل النادي الأهلي والتي تتعلق بفسخ التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم الجناج الأيمن بيرسي تاو الذي يبدو أن الأمور وصلت بينه وبين المدير الفني كولر إلى منطقة لا يمكن التفاهم عندها حيث أن الأخبار تشير إلى أن رغبة كولر هي التخلص من تاو
- في ذات السياق فإن ما يدعم تلك الأخبار هو الموقف الذي اتخذه المدرب من لاعبه في المباريات الأخيرة من الدوري حيث أن اللاعب كان قد عاد من الإصابة التي ألمت به ومتاح فنيا وبدنيا للدفع به كأساسي لكنه كان يبدأ من مقاعد البدلاء دون سبب واضح وهو ما يشير لتوتر العلاقات .