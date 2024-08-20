تعادل مثير بين أتلتيكو وفياريال في الليغا

تعادل مثير بين أتلتيكو وفياريال في الليغاتعادل فياريال وأتلتيكو مدريد 2-2، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، في ختام المرحلة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

تقدم فياريال في اللقاء بهدف سجله اللاعب أرنوت دانجوما في الدقيقة 18، لكن ماركوس يورينتي أدرك التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 20، ثم سجل كوكي لاعب وسط أتلتيكو مدريد بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 37، إلا أن زميله ألكسندر سورلوث سجل هدف التعادل في الدقيقة 45+5.

واكتفى كل فريق بنقطة واحدة في بداية مشوارهما في الدوري الإسباني، ومن المقرر أن يلتقي فياريال في مباراته المقبلة مع إشبيلية يوم الجمعة 23 أغسطس الجاري، فيما يستضيف أتلتيكو مدريد على ملعبه فريق جيرونا يوم الأحد 25 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وفي مباراة ثانية، فاز بلد الوليد على ضيفه إسبانيول 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتمكن بلد الوليد من تحقيق الفوز بفضل الهدف الذي سجله اللاعب راؤول مورو في الدقيقة 23 من زمن اللقاء.

ويلتقي بلد الوليد في مباراته المقبلة مع ريال مدريد حامل اللقب يوم الأحد 25 أغسطس الجاري، فيما يستضيف إسبانيول على ملعب فريق ريال سوسيداد يوم السبت 24 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.