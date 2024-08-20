انت الأن تتابع خبر عملها حسين لبيب.. صفقة سوبر فى أحضان الزمالك والإعلان خلال أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أمنية الجماهير حيث ارتفعت الأصوات هلال الفترة الماضية، مطالبة بعودة المغربي اشرف بن شرقي، فى الموسم الجديد.

وبالفعل، تواصلت إدارة نادي الزمالك مع المغربي بن شرقي

من أجل عودته لصفوف الأبيض، لكن الناحية المالية كانت تقف عائق أمام إتمام الصفقة، لولا تنازل اللاعب فى النهاية.

وأكدت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي الزمالك أنهوا المفاوضات مع أشرف بن شرقي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الأيام المقبلة بعد إعلان فك القيد.

بن شرقي يطالب بالحصول على مقدم عقده

وفى سياق متصل، أكدت تقارير إعلامية أن الزمالك بالفعل توصل لاتفاق مع بن شرقي لاعب الريان القطري السابق، للحصول على خدماته، لكن اللاعب طالب بأمر معين.

جاء اتفاق الزمالك مع د مع بن شرقي، بالحصول على مبلغ مليون و100 ألف دولار سنويًا، وطالب اللاعب الحصول على مبلغ 700 ألف دولار مقدم عقده لكن الفارس الأبيض عرض دفع 400 ألف دولار وهناك مرونة فى التفاوض.

موعد مباراة الزمالك المقبلة فى كأس مصر