فالنسيا يتعثر.. وألافيس يُسقط سوسييداد

فالنسيا يتعثر.. وألافيس يُسقط سوسييدادواصل فريق فالنسيا نتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما مني بهزيمته الثالثة تواليا في "الليغا" أمام مضيفه اتليتك بلباو 0 - 1، الأربعاء، على ملعب "سان ماميس" في بلباو.

سجل هدف المباراة الوحيد بينيات برادوس في الدقيقة (45).

والهزيمة هي الثالثة لفالنسيا بعد الأولى أمام برشلونة (1- 3)، والثانية أمام سيلتا فيجو (1- 3)، ليظل بلا رصيد من النقاط ويقبع في المركز العشرين والأخير في المسابقة.

وتعد هذه المرة الأولى الذي يفتتح فيها فالنسيا الدوري الإسباني بثلاث هزائم متتالية منذ موسم (2016- 2017) والتي نال خلالها الخسارة في الأسابيع الأربع الأولى أمام لاس بالماس (2- 3)، وإيبار (صفر- 1)، وريال بيتيس (2- 3)، وأتلتيك بيلباو (2- 1)، لكنه أنهى الموسم وقتها في المركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة.

في المقابل، حقق اتليتك بلباو فوزه الأول بعد تعادل أمام خيتافي (1-1)، وخسارة أمام برشلونة (1- 2)، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع مؤقتا.

وأقيمت ثلاث مباريات أخرى، أسفرت عن تعادل بلد الوليد مع ضيفه ليجانيس بدون أهداف، وأتلتيكو مدريد مع ضيفه إسبانيول بنفس النتيجة، فيما فاز ديبورتيفو ألافيس على مضيفه ريال سوسييداد (2-1).