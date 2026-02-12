روسيا تُسقط 106 مسيّرات أوكرانية

روسيا تُسقط 106 مسيّرات أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 106 طائرات مسيّرة أوكرانية، فوق عدد من الأراضي والمقاطعات الروسية.

وذكرت في بيان لها أنه تم إسقاط "24 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة بيلغورود، و21 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و19 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فورونيغ، إضافة إلى 13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة تامبوف".

وأضافت أنه "تم إسقاط 9 طائرات مسيرة فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و4 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة ليبيتسك، وجرى إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وتولا وسمولينسك وفولغوغراد، إضافة إلى إقليم كراسنودار، وكذلك طائرة مسيرة واحدة فوق مياه البحر الأسود".

الجدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات العسكرية بواسطة الصواريخ والقنابل والطائرات المسيّرة بشكل شبه يومي في ظل استمرار النزاع القائم بين البلدين منذ فبراير 2022.