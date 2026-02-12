روسيا تُسقط 106 مسيّرات أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 106 طائرات مسيّرة أوكرانية، فوق عدد من الأراضي والمقاطعات الروسية.
وذكرت في بيان لها أنه تم إسقاط "24 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة بيلغورود، و21 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و19 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فورونيغ، إضافة إلى 13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة تامبوف".
وأضافت أنه "تم إسقاط 9 طائرات مسيرة فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و4 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة ليبيتسك، وجرى إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وتولا وسمولينسك وفولغوغراد، إضافة إلى إقليم كراسنودار، وكذلك طائرة مسيرة واحدة فوق مياه البحر الأسود".
الجدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات العسكرية بواسطة الصواريخ والقنابل والطائرات المسيّرة بشكل شبه يومي في ظل استمرار النزاع القائم بين البلدين منذ فبراير 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تُسقط 106 مسيّرات أوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.