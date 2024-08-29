انت الأن تتابع خبر يوتيوب مجاناً.. قرعة دوري ابطال اوروبا 2025 مرحلة المجموعات الموعد والقنوات الناقلة نايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حدد الاتحاد الأوروبي “يويفا” موعد سحب قرعة دوري أبطال اوروبا 2024-2025 مرحلة المجموعات النظام الجديد، وذلك بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة للبطولة والتي يبلغ عددها 36 نادياً، وهي النسخة الأولى في تاريخ المسابقة التي تقام بنظام المباراة الواحدة، حيث سيخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة المجموعات بدلاً من 6 مباريات، وسنقدم لكم موعد قرعة دوري الابطال والقنوات المجانية الناقلة لها على نايل سات مجاناً، وما هي الفرق المشاركة في البطولة.

موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2025 المجموعات

قرر “يويفا” إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد بنظام الكمبيوتر، بدلا من الاستعانة بالنجوم السابقين لسحب عدد كبير من الكرات، كما كان يتم خلال السنوات الماضية، و تبدأ مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الخميس الموافق 29 أغسطس/آب 2024 في تمام السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية ومصر، الثامنة (20:00) مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لقرعة دوري ابطال اوروبا نايل سات

تنقل قناة BeIN Sports News الاخبارية المفتوحة مراسم سحب قرعة دوري ابطال أوروبا من خلال التلفاز، ويمكنكم متابعة القرعة عبر الإنترنت على القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي على منصة يوتيوب من هنا.

تردد قناة BeIN Sports News المفتوحة

تنقل قناة بي ان سبورت الاخبارية المجانية عبر شاشتها على عرب سات ونايل سات جميع مراسم سحب قرعة دوري الأبطال 2025 مرحلة المجموعات عبر الترددات التالية:-

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بات بإمكان الجميع مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا مجاناً عبر المنصات الرسمية صاحبة حقوق النقل الحصري والمباشر لها على يوتيوب سواء من خلال قناة يويفا الرسمية أو من خلال القناة الرسمية لشبكة بي ان سبورت الاخبارية. عبر موقع الفيديوهات يوتيوب”.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز نايل سات 12604 أفقي 27500 عرب سات 10810 عمودي 27500

قرعة دوري ابطال اوروبا 2025 يوتيوب