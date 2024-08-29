نايل سات.. موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2025 تخديد المنافسين والقنوات الناقلة لها مجاناً يوتيوب

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رياض - احمد صلاح - ترسم قرعة دوري أبطال اوروبا مرحلة المجموعات الطريق أمام 36 فريقاً يشاركون في النسخة الجديدة من المسابقة بالنظام الحديث المطور، حيث يفترض أن يبدأ توقيت إجراء قرعة دوري الأبطال مساء اليوم الخميس وسط متابعة جماهيرية كبيرة،، ليتعرف كل فريق بشكل مباشر على جدول مبارياته الثمانية في مرحلة المجموعات بالمواعيد، إضافة إلى الخصوم التي يلتقيها، وسنقدم لكم من خلال هذا التقرير نظام التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة مجاناً نايل سات لها.

موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2025 المجموعات

يبدأ توقيت إجراء قرعة دوري أبطال اوروبا مرحلة المجموعات اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024 على الهواء مباشرة في الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والعراق والسعودية، الساعة الثامنة مساءا بتوقيت الإمارات.

ويشارك في النسخة الجديدة من دوري أبطال اوروبا 36 نادياً، منهم 5 أندية ألمانية، لتكون أكثر الدوريات الأوروبية تمثيلاً لتلك النسخة، وسيتم تقسيم ال 36 فريق إلى 4 تصنيفات، يضم كل تصنيف 9 أندية، ويلتقي كل فريق مع 8 خصوم مختلفة بنظام المباراة الواحدة. (تعرف على تفاصيل النظام الجديد وكيفية التأهل).

القنوات الناقلة لقرعة دوري ابطال اوروبا مجاناً

وتتمثل القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال اوروبا 2025 في مجموعة من الخيارات المجانية، سواء عبر ترددات فضائية مفتوحة، أما من خلال الإنترنت عبر قنوات يوتيوب الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أو من خلال موقع يوتيوب الرسمي لقناة بي إن سبورت الاخبارية.

ويمكنكم الآن استقبال تردد قناة bein sport news المجانية بدون تشفير لمتابعة قرعة دوري ابطال اوروبا 2025 نايل سات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز نايل سات 12604 أفقي 27500 عرب سات 10810 عمودي 27500



ما هو نظام دوري ابطال اوروبا الجديد 2024-2025 ؟