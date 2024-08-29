انت الأن تتابع خبر عاجل: مدافع النصر العالمي يصل في الصيف ويعزز تشكيل كاسترو ! تفاصيل الصفقة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع اقتراب موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، يتسارع النشاط في الأندية الكبيرة لتسوية صفقاتها قبل انتهاء الفترة المحددة. الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد من 18 يوليو إلى 2 سبتمبر كفترة تسجيل اللاعبين، مما يعني أن الوقت ينفد بسرعة للأندية لتعزيز صفوفها.
في هذا السياق يتركز الاهتمام بشكل خاص على نادي النصر
- الذي يسعى لتدعيم خط دفاعه في آخر لحظات الميركاتو، وسط تطلعات جماهيره بتعزيز الفريق بمدافع عالمي لتجاوز التحديات في المنافسات المحلية والقارية.
مدافع النصر العالمي يصل في الصيف ويعزز تشكيل كاسترو
- بقيت أيام قليلة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، حيث حدد الاتحاد السعودي الفترة من 18 يوليو إلى 2 سبتمبر لتسجيل اللاعبين قبل إغلاق أبواب الميركاتو. في هذه الأثناء، يتزايد الحديث حول صفقات نادي النصر، حيث يطالب جمهور الفريق بسرعة التعاقد مع مدافع عالمي لتعزيز خط الدفاع الذي يعاني من ضعف في المنافسات المحلية والقارية.
- حاليا يحتل النصر المركز الرابع برصيد 4 نقاط بعد فوزه الكبير على الفيحاء 4-1، مع تألق كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين في المباراة.
- وفقا لصحيفة الشرق تسعى إدارة نادي النصر بكل جهدها لإبرام صفقة المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، لاعب باريس سان جيرمان، قبل إغلاق سوق الانتقالات. ورغم تقديم عرض مبدئي للنادي الفرنسي، لم يبد سكرينيار موافقته على العرض حتى الآن، مما يعني أن النادي في انتظار تحسين الشروط لإتمام الصفقة.