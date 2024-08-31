يونيون برلين يتخطّى سانت باولي

يونيون برلين يتخطّى سانت باوليتغلب فريق يونيون برلين على ضيفه سانت باولي 1-0، مساء الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل بيندكيت هوليرياخ هدف المباراة الوحيد ليونيون برلين في الدقيقة 34، ليعتلي الفريق صدارة الدوري مؤقتا برصيد 4 نقاط، في حين تلقى سانت باولي، الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى، خسارته الثانية تواليا.

وستستكمل منافسات الجولة اليوم السبت بمواجهات قوية ستجمع باير ليفركوزن مع لايبزيج، وشتوتغارت مع ماينز، وأينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم، وفيردر بريمن مع بوروسيا دورتموند، وبوخوم مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وهولشتاين كيل مع فولفسبورغ.

وستختتم منافسات الجولة غداً الأحد بمواجهتين تجمع هايدنهايم مع أوغسبورغ، تليها مباراة بايرن ميونيخ مع فرايبورغ.