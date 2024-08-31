لايبزيغ يحطم "المسيرة القياسية" لليفركوزن

لايبزيغ يحطم "المسيرة القياسية" لليفركوزنتوقفت سلسلة انتصارات فريق باير ليفركوزن المتتالية عند 35 مباراة، بعد خسارته أمام ضيفه لايبزيغ 2 - 3، مساء السبت، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم ليفركوزن عبر الهولندي جيريمي فريمبونغ والإسباني أليخاندرو غريمالدو في الدقيقتين (39، و45+ 1)، إلا أن لايبزيغ قلب تأخره إلى فوز بعدما سجل السلوفيني كيفن كامبل في الدقيقة (45+7)، والبلجيكي لويس أوبيندا في الدقيقتين (57، و80).

وهذه الخسارة الأولى هي الأولى لليفركوزن، بطل الدوري والكأس والسوبر ووصيف الدوري الأوروبي /يوروبا ليغ/، في الدوري المحلي منذ 463 يوما، وتحديدا منذ هزيمته أمام بوخوم (0 - 3) في مايو 2023.

وأخفق ليفركوزن في معادلة رقم هامبورغ في سلسلة عدم الخسارة في 36 مباراة متتالية، بعد بايرن ميونيخ الأول برصيد 53 مباراة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ليفركوزن عند ثلاث نقاط في المركز التاسع مؤقتا، فيما رفع لايبزيغ الذي وصل بدوره إلى 13 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري، رصيده إلى 6 نقاط ليصعد إلى الصدارة مؤقتا بفوزه الثاني.

وفي بقية مباريات الجولة ذاتها، تعادل فيردر بريمن وضيفه بوروسيا دورتموند دون أهداف، وشتوتغارت وضيفه ماينز (3-3)، فيما فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه بوخوم (2 - 0)، وفولفسبورغ على مضيفه هولشتاين كيل بالنتيجة ذاتها، وآينتراخت فرانكفورت على ضيفه هوفنهايم (3 - 1).

وتختتم مباريات الجولة الثانية غدا الأحد بإقامة مباراتين، يلتقي في الأولى هايدنهايم مع ضيفه أوغسبورغ، فيما تجمع الثانية بايرن ميونيخ وضيفه فرايبورغ.