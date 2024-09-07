انت الأن تتابع خبر منتخب الناشئين لكرة السلة يتأهل إلى ربع نهائي بطولة آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة، الجمعة إلى ربع نهائي بطولة آسيا تحت 18 عاما.

وتأهل المنتخب بعد فوزه الصعب والمثير على شقيقه المنتخب القطري بنتيجة 91-85، وبعد التمديد لوقت إضافي عقب التعادل (79-79)، في لقاء جمعهما بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن التصفيات التأهيلية.

ويلتقي صقور الناشئين مع نظيره المنتخب الكوري الجنوبي في لقاء يقام مساء يوم غد السبت، ضمن الدوري ربع النهائي، وحال حقق المنتخب الوطني الفوز في هذه المباراة المفصلية، فإنه يضمن العبور إلى المربع الذهبي وخطف بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2025 في سويسرا .