انت الأن تتابع خبر السعودية تقدم عرض مغري لأنشيلوتي: وريال مدريد يبدأ البحث عن البديل ! تفاصيل نارية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحدث الصحفي الإسباني المعروف رامون الفاريز ضجة كبيرة بتصريحاته الأخيرة حول مستقبل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد. عبر تغريدة على حسابه الرسمي على شبكة "إكس"، كشف ألفاريز أن أنشيلوتي قد تلقى عرضا ضخما ومفتوحا من داخل المملكة العربية السعودية.

السعودية تقدم عرض مغري لأنشيلوتي