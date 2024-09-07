انت الأن تتابع خبر عودة سلمان الفرج للأخضر: هل سيكون نجم النصر وراء القرار؟ اليك الكواليس الكاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد الأوساط الرياضية السعودية حاليا حالة من الترقب بشأن إمكانية عودة سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي ولاعب الهلال، إلى صفوف الأخضر. يتزايد الحديث حول هذه العودة في ظل الأنباء التي تشير إلى وجود رغبة من نجم نادي النصر في إعادة الفرج إلى المنتخب.

عودة سلمان الفرج للأخضر