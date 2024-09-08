فوز إسبانيا والبرتغال وكرواتيا بدوري الأمم

فوز إسبانيا والبرتغال وكرواتيا بدوري الأممحقق المنتخب الإسباني الفوز على نظيره السويسري بنتيجة 4 - 1، مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة (المستوى الأول) لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

سجل أهداف إسبانيا خوسيلو باروسو في الدقيقة الرابعة، وفابيان رويز في الدقيقتين 13 و77، وفيران توريس في الدقيقة 80، فيما سجل هدف سويسرا، زكي امدوني في الدقيقة 41.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق نقطتين خلف منتخب الدنمارك المتصدر، فيما يحتل منتخب سويسرا المركز الأخير في المجموعة بدون رصيد من النقاط ويأتي قبله منتخب صربيا برصيد نقطة وحيدة.

وفي مباراة ثانية، تغلب المنتخب البرتغالي على نظيره الإسكتلندي بهدفين لهدف اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى للمستوى الأول للمسابقة.

سجل هدفي البرتغال برونو فرنانديز في الدقيقة 54، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 88، فيما سجل هدف اسكتلندا الوحيد، سكوت مكتوميناي في الدقيقة السابعة.

وبهذا الفوز تصدرت البرتغال الفائزة بلقب النسخة الأولى من دوري الأمم في 2019، مجموعتها برصيد 6 نقاط، تليها بولندا وكرواتيا برصيد 3 نقاط، فيما بقي رصيد إسكتلندا بلا نقاط.

وفي باقي مباريات الجولة، فازت كرواتيا على بولندا بهدف نظيف، وتغلبت الدانمارك على صربيا بهدفين دون رد وبنفس النتيجة فازت سلوفاكيا على أذربيجان، وتخطت السويد عقبة إستونيا بثلاثية نظيفة، وتعادل منتخب جبل طارق مع نظيره ليشتنشتاين بهدفين لمثلهما، وبنتيجة هدف دون رد فازت بلغاريا على إيرلندا الشمالية، وبيلاروسيا على لوكسمبرج.