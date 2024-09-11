انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدول مباريات اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024، إذ سنكون على موعد مع مواجهات نارية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولم يتبق سوى مجموعة من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026

ودوري أمم الكونكاكاف، والتي تقام مبارياتها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

تشيلي × بوليفيا – 12:00 ليلا – SSC EXTRA 1 HD

الإكوادور × بيرو – 12:00 ليلا – SSC EXTRA 2 HD

فنزويلا × أوروجواي – 1:00 صباحا – SSC3 HD

باراجواي × البرازيل – 3:30 صباحا – SSC1 HD

عودة نيمار للتدريبات

وشارك النجم البرازيلي نيمار جونيور نجم فريق الهلال السعودي، في تدريبات الزعيم للمرة الأولى بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها رفقة المنتخب البرازيلي.

وتعرض نيمار إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب البرازيل خلال شهر أكتوبر الماضي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويمتلك النجم الدولي البرازيلي عقدًا مع نادي الهلال السعودي، ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعام 2025.

نيمار يشارك في تدريبات الهلال الجماعية

ظهر النجم البرازيلي نيمار جونيور في تدريبات فريق الهلال الجماعية مساء الثلاثاء 3 سبتمبر، حيث شارك في جزء من المران رفقة لاعبي الزعيم.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير صحفية سعودية أن نيمار سوف يعود بشكل طبيعي إلى تدريبات فريق الهلال الجماعية خلال شهر سبتمبر الجاري بعد التعافي من الإصابة.

موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي