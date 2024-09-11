انت الأن تتابع خبر عبدالستار صبري يشيد بأداء حسام حسن وشحاته يحذر من تأثير الدوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشاد عبد الستار صبري، نجم منتخب مصر الأسبق، بأداء حسام حسن كمدير فني للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة ويقدم مستويات جيدة تحت قيادته. وأوضح صبري أن القوة الهجومية للمنتخب تطورت بشكل ملحوظ مع حسام حسن، حيث ارتفع المعدل التهديفي للفريق، بالإضافة إلى تحسن التنظيم الدفاعي.

وأشار في تصريحات لبرنامج

“ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، أن حسام حسن كان دائمًا يحب اللعب كأساسي عندما كان لاعبًا، وأعرب عن تفهمه لحزن أحمد حجازي لوجوده على دكة البدلاء، حيث أن أي لاعب من حقه أن يشعر بالإحباط إذا لم يشارك كأساسي.

ومع ذلك

أكد صبري أن اختيار التشكيل النهائي هو من حق المدير الفني، ولا يمكن لوم حسام حسن في أزمة حجازي.

في سياق متصل