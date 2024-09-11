انت الأن تتابع خبر مدة غياب هارفي إليوت نجم ليفربول بعد تعرضه للاصابة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول سيفتقد خدمات لاعب وسط الفريق هارفي إليوت، لمدة تصل إلى شهر على الأقل، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما.

ومن المنتظر أن يغيب إليوت عن صفوف ليفربول خلال 8 مباريات، وهم:

نوتنجهام فورست – الدوري الإنجليزي

ميلان – دوري أبطال أوروبا

بورنموث – الدوري الإنجليزي

وست هام – كأس الرابطة الإنجليزية

وولفرهامبتون – الدوري الإنجليزي

بولونيا – دوري أبطال أوروبا

كريستال بالاس – الدوري الإنجليزي

تشيلسي – الدوري الإنجليزي

فإن إيليوت تعرض للإصابة خلال تدريبات منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.