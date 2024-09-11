داني أولمو يفاجئ جماهير برشلونة

انت الأن تتابع خبر داني أولمو يفاجئ جماهير برشلونةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت التقارير الصحفية الإسبانية بوجود أنباء مفرحة لنادي برشلونة قبل مباراته المقبلة ضد جيرونا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، والمقررة يوم الأحد المقبل.



ويبدو أن النجم داني أولمو سيكون جاهزًا للمشاركة في هذه المباراة الهامة.