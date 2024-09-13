نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عامر عبد الله معلقا لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره جورماهيا الكيني وذلك ضمن منافسات دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

معلق مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

ويفتتح الأهلي مشواره في هذه النسخة بداية من دور 32، بينما وصل جورماهيا الكيني لهذا الدور بعد التفوق على المريخ جوبا بنتيجة 5-2.

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية إذاعة المباراة التي ستقام في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري عبر قناتها المفتوحة.

وأسندت مهمة التعليق على المباراة في قناة أبو ظبي الرياضية للمعلق عامر عبد الله.

موعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا في دوري الأبطال

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة عصرا الأحد المقبل، بينما تقام مباراة الإياب في تاريخ الحادي والعشرين من الشهر ذاته في استاد القاهرة الدولي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا

التردد 11411، الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500.