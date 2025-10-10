الرياض - كتبت رنا صلاح - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش).

إسرائيل تعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ

وأضاف الجيش "منذ الساعة 12:00، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بالتمركز على طول خطوط الانتشار المُحدثة استعدادا لاتفاق وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين".

وقالت إذاعة الجيش إنه سيتم الإفراج عن 11 سجينا من حركة (حماس) بدلا من 11 سجينا تابعين لحركة فتح في إطار اتفاق غزة، مضيفة أنه حدث تغيير "في اللحظة الأخيرة" في الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه من "الخطير للغاية" الاقتراب من منطقة معبر رفح ومحور فيلادلفيا.