نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجورماهيا الكيني اليوم السبت في استاد الشرطة الكيني؛ للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

ومن المنتظر أن يمثل الأهلي، الكابتن سامي قمصان، المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز ووائل محمد، إداريا الفريق.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت كينيا، على ملعب فريق الشرطة، وذلك استعدادا لخوض مباراة جورماهيا، غدًا الأحد في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

