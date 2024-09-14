تشكيل الأهلي المتوقع ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - حدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة جورماهيا الكيني، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا



يلتقى الفريق الأحمر مع مضيفه جورماهيا، عصر غدًا، الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد جورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة ومحمد هاني وياسر إبراهيم يحيى عطية الله.

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات رضا سليم (طاهر محمد طاهر).

الهجوم: وسام أبو علي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا، وذلك عبر القمر الصناعي النايل سات، بشكل مجاني.

