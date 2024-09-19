انت الأن تتابع خبر فهد المولد يستعد للعودة إلى الرياض لاستكمال علاجه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد النجم الدولي السعودي فهد المولد لاعب فريق الشباب للعودة إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال علاجه هناك، وذلك بعد تأكيد الأطباء على وجود تحسن طفيف في حالته الصحية بعد الحادث الذي تعرض له.

وتعرض فهد المولد لحادث أثناء تواجده في دولة الإمارات قبل أيام، حيث سقط لاعب الشباب من شرفة شقته بالطابق الثاني وهو ما تسبب في وجود كسور بالجمجمة والرقبة ومعظم أجزاء الجسم.

وتم نقل فهد المولد إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث دخل اللاعب في “غيبوبة” لم يفق منها حتى الآن، كما كشفت الفحوصات والأشعة عن صعوبة التدخل الجراحي نظرًا لصعوبة الموقف.

وأكدت تقارير صادرة أن اليوم الخميس قد يكون موعد الإخلاء الطبي للاعب فهد المولد من دبي إلى الرياض لمواصلة علاجه، وذلك بعد تحسن حالته، حيث أصبح من الممكن نقله إلى المملكة.

وأشارت التقارير إلى أن المرات السابقة لم تنجح محاولات الإخلاء بسبب رفض الأطباء، نظًرًا لصعوبة الوضع الصحي للاعب.