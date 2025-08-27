أندية السيب وعبري وصلالة فـي جاهزية تامة لخوض منافسات البطولة وتحقيق نتائج إيجابية

الاتحاد العماني لكرة الطاولة يكمل جاهزيته لاحتضان منافسات البطولة العربية للأندية

مسقط ــ دوت الخليج:

أكمل الاتحاد العماني لكرة الطاولة جاهزيته لاستضافة منافسات النسخة الـ 36 من بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة في العاصمة مسقط والتي ستنطلق ابتداءً من يوم الأحد المقبل وتستمر لغاية 4 سبتمبر المقبل بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بمشاركة 35 نادياً ومنها 24 فريقاً لمنافسات الرجال بينما تم تسجيل 11 فريقاً لمنافسات فئة السيدات، وستقام البطولة بتنظيم من الاتحاد العماني لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة.

وتضم أندية الرجال كلاً من: نادي جيبوتي اف سي (جيبوتي)، الفحيحيل (الكويت)، اليرموك (الكويت)، غاز الجنوب (العراق)، نفط الشمال (العراق)، السليمانية (العراق)، العربي (قطر)، قطر (قطر)، الوداد المغربي (المغرب)، الرواد الرياضي (سوريا)، الاتحاد (السعودية)، الشباب (السعودية)، السلمية (سوريا)، أنبي (مصر)، بتروجت (مصر)، البحرين (البحرين)، السد (قطر)، سار (البحرين)، الكرك (الأردن)، الساحل (الكويت)، شباب الأهلي (الامارات)، السيب (سلطنة عمان)، عبري (سلطنة عمان)، صلالة (سلطنة عمان).

وتضم أندية السيدات كلاً من: الرياضي الهاوي النسوي (الجزائر)، نادي فتيات العيون (الكويت)، غاز الجنوب (العراق)، الكهرباء الرياضي (العراق)، الوداد المغربي (المغرب)، الرواد الرياضي (سوريا)، السلمية (سوريا)، انبي (مصر)، بتروجت (مصر)، القادسية (الكويت)، الفتاة (المغرب)، قطر (قطر).

وتوافدت خلال الأيام الماضية الى مطار مسقط الدولي بعض الوفود المشاركة، حيث كانت وفود أندية البحرين والمغرب من أوائل الأندية التي استقرت في فنادق الاقامة المعتمدة للبطولة وباشرت تدريباتها اليومية بالصالة الرئيسية وكذلك الصالة الجانبية المخصصة لاجراء عمليات الإحماء قبل بدء منافسات البطولة يوم الأحد المقبل.

وستجرى مساء بعد غدٍ السبت مراسم اجراء القرعة للبطولة بحضور ممثلي الأندية المشاركين، حيث من المتوقع بأن يتم توزيع كافة الأندية المتنافسة على عدة مجموعات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة الى الادوار النهائية، وستقام البطولة بنظام الفرق، حيث ستجرى المنافسات على ثمانية طاولات موزعة في الصالة الرئيسية، تبدأ في الساعة التاسعة صباحاً وتستمر لغاية التاسعة مساءً على أن تتخللها فترات الراحة.

وتأتي هذه البطولة بعد الاستضافة التاريخية للاتحاد العماني لكرة الطاولة لمنافسات البطولة العربية لكرة الطاولة بالعاصمة مسقط في عام 2017 بتعاون مشترك مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة أيضا، وتعد البطولة العربية للأندية واحدة ضمن أبرز الأحداث الرياضية المجدولة في روزنامة الاتحاد العربي لكرة الطاولة.

جاهزية الأندية العمانية

بات لاعبو الأندية العمانية في أتم الجاهزية لخوض منافسات البطولة، حيث سيسعى الأندية العمانية متمثلة في نادي السيب وعبري وصلالة الى تسجيل نتائج متقدمة وتقديم مستوى فني متميز طوال منافسات البطولة، وخاض لاعبو الاندية خلال الفترة المنصرمة معسكرات داخلية منتظمة بهدف الوصول الى المستويات والجاهزية الفنية العالية من أجل دخول منافسات البطولة باستعداد تام من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.

وتضم قائمة نادي السيب: أسعد الرئيسي وجهاد الريامي ومهند البلوشي وغسان الغساني وهيثم المنذري وبلال الراشدي وحميد أميد شمس شهربابكي، اما قائمة نادي عبري فتضم كلا من: أحمد الريامي ولقمان الفارسي وبدر الجساسي ومحمد المطوع وناصر البلوشي، أما قائمة نادي صلالة فتضم كلا من: الجلندى الخروصي ومشعل الشحي ومعاذ الشحي، ويعد بعض اللاعبين ضمن قائمة المنتخب الوطني لفئة العموم والشباب وقد شاركوا مع المنتخب الوطني في العديد من البطولات والمسابقات الدولية، مما يمتلكون خبرات فنية مميزة، تساهم في تقديمهم لمستويات جيدة خلال منافسات البطولة.

ومن المتوقع بأن تشهد البطولة مستويات فنية قوية خصوصا بعد ما أجاز الاتحاد العربي لكرة الطاولة مشاركة لاعب أجنبي محترف وفق ضوابط محددة أهمها تقديم شهادة الاستغناء الدولية وخطاب رسمي يفيد بتسجيل اللاعب في ناديه، الى جانب التأكيد على الالتزام بلوائح وقوانين الاتحاد الدولي واللوائح المعتمدة عربيا، وستقام المنافسات وفق نظام الكب سويس الحديث، الذي يضمن مواجهات قوية وفرصا متساوية أمام جميع الفرق للمنافسة حتى الجولات الأخيرة، وتضم البطولة منافسات فئتي فرق الرجال والسيدات، حيث سيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس والميداليات إلى جانب الجوائز التقديرية.

حكام البطولة

أسند لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة الطاولة والاتحاد العربي لكرة الطاولة، مهمة تحكيم واشراف المنافسات الى عدد من حكام الدرجة الأولى ونخبة من الحكام الدوليين من سلطنة عمان وخارجها، حيث سيدير البطولة طاقم تحكيم معتمد بقيادة الحكم الدولي المصري زكي خالد كحكم عام للبطولة، إلى جانب الأستاذ هاشم السالمي من سلطنة عمان كمساعد للحكم العام مع نخبة من الحكام الدوليين من مختلف الدول العربية ومن ضمنهم حكام سلطنة عمان الحائزين على الشارة الزرقاء وهم محمد العلوي وعائشة السعيدية وابراهيم الجساسي وكذلك الحكام الدوليين.

المتطوعين

سيتواجد في البطولة عدد من المتطوعين بهدف تقديم العديد من الخدمات وتسهيل الاجراءات لضيوف سلطنة عمان القادمين من مختلف الدول العربية للمشاركة والتنافس في البطولة، وسيتواجد عدد منهم في المطار لانهاء اجراءات سفر اللاعبين، الى جانب تواجد عدد من المتطوعين في الملاعب والفنادق لتسهيل خدمات الاقامة والتواجد بمقر السكن وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم الى جانب تذليل كافة الصعاب، ويتمتع المتطوعين على خبرة متراكمة بعد مشاركتهم في البطولات الدولية والاقليمية التي قام بتنظيمها الاتحاد العماني لكرة الطاولة في الفترات الماضية .