كاراسكو يخطف الأضواء من نجوم الهلال فـي سباق هدافـي الدوري السعودي

الرياض ـ د.ب.أ: تعُج قائمة الهدافين بـ 65 لاعبًا بعد مرور 4 جولات من المنافسة في الدوري السعودي لكرة القدم 2025 / 2026. في الوقت الذي خطف فيه البلجيكي يانيك كاراسكو الأضواء مع الشباب بتسجيله جميع أهداف فريقه الثلاثة بمفرده، تحولت الأندية المنافسة الأخرى مثل النصر والهلال إلى ماكينات هجومية متكاملة يصعب إيقافها.

واتضح أن الموسم الجاري يسير نحو كتابة فصول استثنائية من الإثارة، والجماهير على موعد دائم مع المتعة والتشويق، وسط غزارة أهدافه التي صنعتها المهارات الفردية، أو التي جاءت نتيجة عمل جماعي منظم، وحتى الأهداف العكسية التي أضافت لمسة درامية غير متوقعة.

يتفرد النجم البلجيكي يانيك كاراسكو بتسجيل أهداف فريقه الثلاثة الموسم الجاري في الجولات الأربع الأولى.

وأحرز كاراسكو من ركلتي جزاء في مباراتي الخسارة 4 / 1 من الخليج و2 /1 من الخلود، وسجل بينهما هدفًا من صناعة المغربي عبد الرزاق حمد الله في مباراة الانتصار 1-0 على الحزم. وتعادل الشباب بلا أهداف في مباراة الجولة الثالثة أمام مستضيفه الفيحاء.

سجل البرتغاليان جواو فيلكس وكريستيانو رونالدو، وحدهما، 9 أهداف، من مجمل أهداف النصر الـ 14.

وتولى الأهداف الخمسة المتبقية، السنغالي ساديو ماني والفرنسي كينجسلي كومان بهدفين لكل منهما، بينما وقع المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز على هدف واحد، ليصبح النصر أقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن.

الاتحاد واحد من ثلاثة فرق وصلت لحاجز الأهداف العشرة، وسجل حامل اللقب أهدافه عبر 5 لاعبين إضافة إلى استفادته من هدف عكسي في المباراة الافتتاحية أمام الأخدود عبر اللاعب سعيد الربيعي. وتصدر الثنائي، الفرنسي كريم بنزيمة، والهولندي ستيفن بيرجوين قائمة هدافي الاتحاد بـ 3 أهداف لكل منهما، فيما أضاف الجزائري حسام عوار والفرنسي نجولو كانتي ومهند الشنقيطي هدفًا لكل منهم.