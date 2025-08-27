نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة المصرية لمتابعة مواعيد مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

يحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 10 نقاط بينما يحتل كلا من المصري وبتروجيت المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 8 نقاط وجاء مودرن سبورت في المركز الرابع برصيد 7 نقاط في حين احتل سموحة المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

توج الأهلي بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع بيراميدز حتى الجولات الأخيرة.

تقوم قنوات أون تايم سبورتس بنقل مباريات الدوري المصري حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري:

* الجمعة 29 أغسطس 2025:

- المقاولون العرب وسيراميكا كيلوباترا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الاتحاد وإنبي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- البنك الأهلي وطلائع الجيش الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

* السبت 30 أغسطس 2025:

- الجونة وزد إف سي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الإسماعيلي وغزل المحلة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الأهلي وبيراميدز الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

* الأحد 31 أغسطس 2025:

- المصري وكهرباء الإسماعيلية الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- مودرن سبورت وحرس الحدود الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- سموحة وبتروجيت الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- وادي دجلة والزمالك الساعة 9 مساء بتوقيت مصر