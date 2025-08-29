الارشيف / الرياضة

ريبييرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

ريبييرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبييرو يعلن قائمة لمواجهة بيراميدز في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة بيراميدز المقرر لها غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - أحمد عابدين - مصطفى العش

الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - أحمد نبيل كوكا - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف - جراديشار.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا