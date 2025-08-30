نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنيًا.. المهارات الفردية والمرتدات سلاح «يورشيتش» أمام ثلاثي الأهلي وعرضيات «زيزو» كلمة السر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية في كل مكان، صوب ملعب السلام بالقاهرة، وذلك لمتابعة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره بيراميدز، في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز النقاط الفنية وأسلحة الفريقان قبل مواجهة الغد، من خلال السطور التالية.

نقاط القوة في بيراميدز

يعتمد المدرب الكرواتي لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش في مباراة الغد على المهارات الفردية، وذلك عن طريق أطراف المعلب، سواء الجناح الأيسر البرازيلي دا سيلفا أو اللاعب مصطفى فتحي في الرواق الأيمن.

من الأقرب أن يقسم يورشيتش المباراة إلى سيناريوهات محتملة ومختلفة، لعل أبرزها:

الضغط العالي طارة، والتنظيم الدفاعي والاعتمادات على السرعات في الخط الأمامي خلال السواد الأعظم من المباراة.

ثلاثي الأهلي «صداع» بيراميدز

يعتبر خط وسط الأهلي الهجومي والأطراف هو المكمن الرئيسي لخطورة الأهلي في مواجهة بيراميدز، وتحديدا التغطية العكسية في بيراميدز ليست على ما يرام في الوقت الحالي، كما أن عرضيات اللاعب أحمد مصطفى زيزو ورأسيات مدافعي الأهلي أو على الجانب الآخر محمود حسن "تريزيجية"، ثنائي يعتمد عليه ريبيرو في الخط الأمامي.

اللامركزية التي يقدمها ريبيرو مع الأهلي، وتحديدا القادمون من الخلف للأمام، عن طريق اللاعب محمد بن رمضان، أحد أسلحة الأهلي في مباراة الغد.

استقبل فريق بيراميدز 4 أهداف، منهم 3 أهداف عن طريق لاعبي وسط الملعب، سواء أمام المصري البورسعيدي أو فريق مودرن سبورت.