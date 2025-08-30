نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي وبيراميدز| ما بين الفوز الأول والفرصة الأخيرة.. «يورشيتش» يبحث عن استكمال المسيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق بيراميدز في التاسعة من مساء الغد، ضيفا على نظيره فريق الأهلي، وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل.

البحث عن الفوز الأول

يبحث المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش عن تحقيق الفوز الأول له أمام فريق الأهلي، حيث لم ينجح صاحب التتويج القاري ببطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، بتذوق طعم الفوز على الأهلي.

تقابل يورشيتش أمام فريق الأهلي خلال قيادته الفنية لفريق بيراميدز في 4 مباريات، حيث تعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في مثلهما.

الفرصة الأخيرة

تعد مباراة الغد سلاح ذو حدين للمدرب الكرواتي مع الفريق السماوي، حيث باتت الأيام معدودة داخل الفريق، وذلك بعد تذبذب المستوى في الجولات الماضية من البطولة.

وتعتبر مواجهة الأهلي، بمثابة الفرصة الأخيرة للمدرب الكرواتي من حيث تصحيح المسار في البطولة، والعودة إلى طريق الانتصارات مجددا، عقب الهزيمة في الجولة الماضية أمام فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف.