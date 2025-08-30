موعد مباراه الاهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري 2025.. والقناة الناقلة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم السبت صوب ستاد السلام بالقاهرة، حيث يلتقي الأهلي مع بيراميدز في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، المباراة تحمل طابعاً خاصاً بعد المنافسة القوية بين الفريقين في الموسم الماضي على لقب البطولة.

تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام، وسط حضور جماهيري متوقع أن يزيد من سخونة اللقاء.

خلفية اللقاء

الأهلي يدخل المواجهة وهو حامل لقب الدوري بعدما حسم البطولة الماضية بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، في صراع استمر حتى الجولة الأخيرة.

وفي الموسم الجديد، افتتح الأحمر مشواره بالتعادل أمام مودرن سبورت (2-2)، ثم فاز على فاركو (4-1)، بينما لم يخض مباراة الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة الجديد الذي يضم 21 فريقاً بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي.

غيابات الأهلي

يعاني الأهلي من عدة غيابات مؤثرة أمام بيراميدز، أبرزها:

مروان عطية (بعد جراحة الفتق).

ياسر إبراهيم (تمزق في عضلة الفخذ).

ياسين مرعي (إصابة في العضلة الخلفية).

محمد شكري (إصابة في العضلة الأمامية).

إمام عاشور (عدم الجاهزية بعد التعافي من كسر الترقوة).

صفقات الأهلي الجديدة

الأهلي دعم صفوفه بعدد من التعاقدات القوية هذا الصيف، أبرزها:

محمد علي بن رمضان (تونس).

محمود حسن تريزيجيه (عودة من الاحتراف).

أليو يانج (مالي).

أحمد مصطفى زيزو.

أحمد رمضان بيكهام، ومصطفى العش بعد نهاية إعارته من زد.

كما ضم الحارس محمد سيحا، إضافة إلى صفقات أخرى لتعزيز الدفاع والوسط.

وفي المقابل، رحل عن الفريق عدد من الأسماء البارزة مثل: علي معلول، عمرو السولية، أكرم توفيق، رامي ربيعة، رضا سليم، بجانب إعارات لعدد من اللاعبين الشباب.

صفقات بيراميدز

أما بيراميدز فقد اكتفى بتعاقدات محدودة، أبرزها:

إيفرتون دا سيلفا (البرازيل).

محمود جاد (من المصري).

مصطفى زيكو (من زد).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شاشة أون تايم سبورتس، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل مجريات اللقاء قبل وبعد صافرة النهاية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.