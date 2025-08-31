نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز يتيم وشباك مستباحة.. 7 مباريات تكفي لإنهاء تجربة ريبيرو مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، الشكر إلى المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، وذلك عقب الخسارة أمام فريق بيراميدز بثنائية نظيفة في مباراة الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويرصد « دوت الخليج الرياضي » أبرز ما قدمه المدير الفني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو منذ توليه القيادة الفنية وحتى الإقالة.

تولى المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو مقاليد القيادة الفنية لفريق الأهلي في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، وذلك خلفا للمدرب السويسري مارسيل كولر.

قاد المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو الأهلي في 7 مباريات، بواقع 3 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك 4 مباريات في بطولة دوري نايل.

حقق ريبيرو الفوز مع الأهلي في مباراة واحدة فقط، وذلك في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز أمام فريق فاركو برباعية مقابل هدف، بينما تعادل في 4 مباريات، وهزم في مباراتين.

سجل لاعبو الأهلي تحت قيادة ريبيرو 10 أهداف، بواقع 4 أهداف في بطولة كأس العالم للأندية وستة أهداف في بطولة الدوري المصري الممتاز.

استقبلت شباك الأهلي 11 هدفا، وحافظوا على نظافة شباكهم خالية من الأهداف تحت قيادة المدرب الإسباني ريبيرو في مباراتين فقط.

ودع فريق الأهلي بطولة كأس العالم للأندية الماضية من دور المجموعات بعد التعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة واحدة.

يقع فريق الأهلي في المرتبة الثانية عشرة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 5 نقاط، من أصل 4 مباريات خاضها في الجولات الخمس الماضية.