نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يستنجد بجماهير الأهلي ويهاجم الزمالك برسالة نارية للشامتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد سيد "زيزو" رسالة قوية حملت الكثير من الجدل، حيث شدد على حاجته لالتفاف جماهير الأهلي حوله في هذا التوقيت الحاسم، معتبرًا أنهم السند الحقيقي لأي لاعب يرتدي القميص الأحمر، كما لم يفوت الفرصة لانتقاد أوضاع الزمالك الحالية، مؤكدًا أن ما يحدث لا يليق بتاريخ النادي الكبير، في حين أرسل إشارات حادة إلى الشامتين بأن رده سيكون قاسيًا.

وأكد زيزو في رسالته أن جماهير الأهلي تمثل النموذج الحقيقي للدعم والوفاء، مشددًا على أن ثقته كبيرة في وقوفهم بجانبه في هذه المرحلة، بينما انتقد تقاعس إدارة الزمالك عن حفظ حقوق لاعبيها، معتبرًا أن ذلك كان سببًا رئيسيًا في الأزمات التي يمر بها الفريق حاليًا، قبل أن يختتم بتوجيه إنذار شديد اللهجة إلى الشامتين، مؤكدًا أن الرد سيكون داخل الملعب.



وكتب زيزو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه به الانستجرام:" جماهير الأهلي العظيمة،

أعرف أن هذا وقت الشامتين خصوصًا أنها فرصة لا تأتي كثيرًا ولن تتكرر مرة أخرى إن شاء الله، ولذاك،

إن الاعتذار واجب علينا، فقد شعرنا جميعًا بالذنب والتقصير تجاهكم في النتائج الأخيرة التي لم تكن على مستوى طموحاتكم ولا تليق بمكانة نادينا الكبير، لقد قصرنا في حق أنفسنا أولًا، ثم في حقكم أنتم الذين لم تبخلوا يومًا بالدعم والوفاء.

أعترف أن ما قدم لا يليق بروح الأهلي ولا بتاريخكم المشرف، وأن ما حدث ترك في نفوسنا جرحًا عميقًا كما ترك في نفوسكم ألمًا وغضبًا.

لكن الفرق العظيمة لا تقاس بما تتعرض له من عثرات، بل بقدرتها على النهوض من جديد، والأهلي لم يعرف يومًا الاستسلام.

أعدكم أن هذا التقصير لن يتكرر، وأن المرحلة القادمة ستكون ردًا قويًا يليق باسم الأهلي، ليعود إلى موقعه الطبيعي في منصات التتويج، منافسًا على كل بطولة، مصدرًا للفخر دائمًا وأبدًا.

ارتداء قميص الأهلي أمانة عظيمة، وأقسم أن أبذل كل ما أملك من جهد وعرق لأكون جديرًا بهذه الأمانة، ولأفي بحقكم علينا، أنتم السند والداعم في كل الظروف. نلتقي إن شاء الله في آخر السنة ونحن نحتفل بجميع البطولات الأهلي فوق الجميع.



انتهت قمة الأمس بين الأهلي وبيراميدز بخسارة المارد الأحمر بهدفين نظيفين، وهي النتيجة التي أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير، حيث تعرض أحمد سيد "زيزو" لهجوم كبير عقب اللقاء بسبب تراجع مستواه وعدم ظهوره بالشكل المنتظر في المواجهة، ليصبح محور انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت يطالب فيه اللاعب بالدعم والمساندة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

