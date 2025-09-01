نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1 برشلونة في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات اأسبوع الثالث من الليجا.

أهداف مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

سجل لامين يامال أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها يامال الذي نفذها بتسديدة ارضية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتعادل فران بيريز لصالح برشلونة في الدقيقة 67، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء برشلونة، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء د، قابلها بيريز بتسديدة مباشرة، ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.