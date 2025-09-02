نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامافينجا يقترب من العودة للملاعب قبل مواجهة ريال سوسيداد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عاد ريال مدريد صباح اليوم إلى التدريبات في مدينة فالديبيباس الرياضية، وسط غياب عدد كبير من لاعبيه الدوليين بسبب فترة التوقف الدولي. ومع ذلك، واصل بقية عناصر الفريق استعداداتهم لمباراة الدوري المقبلة أمام ريال سوسيداد، المقررة في 13 سبتمبر الجاري.

وبحسب ما كشفه الصحفيان ماريو كورتجانا وغويليرمو راي عبر "ذا أتلتيك"، فإن الفرنسي إدواردو كامافينجا سيكون جاهزًا للانضمام إلى تشكيلة المدرب تشابي ألونسو في هذه المواجهة المهمة، بعدما قطع شوطًا كبيرًا في مرحلة التعافي من إصابته.

وكانت عودة كامافينجا محددة منذ بداية الموسم، غير أن تعرضه لانتكاسة طفيفة دفع الجهاز الطبي لتأجيل ظهوره الرسمي لتفادي أي مضاعفات مستقبلية. وأشارت التقارير إلى أن لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا عمل بجد خلال الأسابيع الماضية بهدف استعادة جاهزيته الكاملة.

تشابي ألونسو يولي أهمية قصوى لعودة كامافينجا، إذ يراه عنصرًا أساسيًا في عمليات المداورة بوسط الميدان إلى جانب مواطنه أوريلين تشواميني. فبينما يتميز الأخير بثبات دفاعي وصلابة تكتيكية كلاعب ارتكاز تقليدي، يمنح كامافينغا الفريق حيوية إضافية بفضل ديناميكيته وقدرته على كسر خطوط المنافس، مما يجعله خيارًا مثاليًا بجوار فيدي فالفيردي.

يدرك كامافينجا أن الموسم الجديد يمثل محطة حاسمة في مسيرته مع ريال مدريد، خاصة بعد موسم عانى فيه من عدة إصابات أعاقت استمراريته. اللاعب الشاب عبّر عن امتنانه للثقة التي يمنحها له ألونسو، مؤكدًا عزمه على استعادة مكانته والمنافسة بقوة على مركز أساسي.

ومن المرتقب أن يسجل كامافينغا عودته إلى الملاعب في لقاء ريال سوسيداد على ملعب "ريالي أرينا"، في اختبار جاد يعكس حجم الاعتماد الذي يضعه الجهاز الفني على خدماته في الموسم الحالي.

