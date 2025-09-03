نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن، مع نظيره إثيوبيا يوم الجمعة المقبل الموافق 5 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تقام مباراة مصر مع نظيره الإثيوبي، في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة المقبل 5 سبتمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وستنطلق صافرة مباراة مصر ضد إثيوبيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون سبورتس، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، وستنقل المباراة عبر قناة on sports 1.