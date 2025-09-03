نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسكار رويز يواصل استكمال بيانات الحكام والدور على المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم استكمال قاعدة بيانات الحكام.

أوسكار رويز يواصل استكمال بيانات الحكام والدور على المحترفين

وطلب الكولمبي من حكام دوري المحترفين والمساعدين إرسال صورة مكتوب تحتها اسمه باللغة الإنجليزية، عمره، الفرع التابع له من أجل تسجيله.



ويشمل القرار حكام دوري المحترفين في الجولة الثالثة والتي ستقام الخميس والجمعة المقبلين.

وجدير بالذكر أن الكولمبي طلب اسماء حكام المناطق والايميل، كما طلب من حكام الممتاز ب في الأسبوع الحالي إرسال الأسماء والإيميل.