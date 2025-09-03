اليوم .. انطلاق مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية لكرة الطاولة

السيب يخسر بصعوبة أمام إنبي المصري

تقام اليوم الأربعاء منافسات دور نصف النهائي للرجال والنساء من بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة التي تختتم منافساتها غداً الخميس بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ومع اقتراب البطولة من المشهد الختامي فقد اشتدت المنافسة والاثارة بين الفرق المتأهلة الى الأدوار النهائية والتي تسعى الى حجز مقاعدها في المباراة النهائية والاقتراب من تحقيق لقب البطولة على مستوى الفرق للرجال وكذلك السيدات.

وسجلت نتائج دور الـ16 لفئة الرجال تنافساً شديداً وصراعا قوياً من الأندية، حيث خسر نادي السيب بصعوبة بالغة أمام المصنف الأول بالبطولة نادي انبي المصري بنتيجة 3-2، حيث كان ممثل سلطنة عمان قريباً من الوصول الى الدور ربع النهائي للبطولة لو لا خسارة بعض الأشواط من المباراة وبفارق بسيط، حيث استطاع نجم نادي السيب حميد شمس شهربابكي من خطف نتيجة مباراتين، بينما حاول اللاعبان مهند البلوشي وبلال الراشدي تحقيق نتيجة الفوز في باقي المباريات الأخرى الا أن قوة المنافسين وخبرتهم أنهت المباراة لصالحهم.

وكان نادي السيب قد حل في المركز الثاني خلف نادي تجديف اسوان المصري الذي تصدر المجموعة، بعد تحقيقه لفوزين على حساب نادي السيب بنتيجة 3-0 وفوزه على نادي الكرك الاردني بنتيجة 3-0، بينما حجز نادي السيب مقعداً له في دور ال16 بعد أن نجح في خطف فوز مهم على حساب نادي الكرك الأردني بنتيجة 3-1.

مباريات مثيرة

وفي مباراة اخرى مثيرة، تمكن نادي سار البحريني من خطف بطاقة الصعود للدور ربع النهائي اثر تجاوزه الصعب على نادي الفحيحيل الكويتي بنتيجة 3-2، وسيلتقي الفريق البحريني بنظيره نادي انبي في قمة مثيرة بدور ال8.

ونجح نادي غاز الجنوب العراقي من اقصاء نادي شباب الأهلي الاماراتي وذلك بعدما حقق الفوز في لقاء الفريقين بدور ال16 بنتيجة 3-0 ليحجز مقعداً له في الدور المقبل، وسيواجه النادي العراقي نظيره نادي بتروجت المصري الذي تفوق على نظيره نادي العربي القطري بنتيجة 3-0.

وتأهل نادي البحريني البحريني للدور ربع النهائي بعد تحقيقه لفوز حاسم على حساب نادي اليرموك الكويتي بنتيجة 3-0، وسيكون النادي البحريني على موعد مهم في الدور المقبل امام نادي قطر القطري الذي نجح هو الاخر في حجز مقعده لدور ال8 بعد أن فاز على نادي السليمانية العراقي في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3-2، تألق فيها اللاعب النيجري كوادري ارونا، علماً بأن نادي قطر القطري يقوده المدرب الاردني محمد عتوم وهو المدرب السابق لمنتخبنا الوطني لكرة الطاولة.

وتأهل ناديا نفط الشمال العراقي والاتحاد السعودي الى دور ال8 بعد ان نجحا في تخطي عقبة ناديي تجديف اسوان المصري بنتيجة 3-0 ونادي الساحل الكويتي بنتيجة 3-0 على التوالي، وسيلتقي ناديا نفط الشمال العراقي والاتحاد السعودي في دور الربع النهائي للبطولة.

فئة النساء

ضمن نادي انبي المصري تأهله الى الدور النصف النهائي من المجموعة الاولى من فئة النساء، حيث حصل الفريق المصري على ست نقاط من ثلاث انتصارات متتالية على أندية الوداد المغربي والكهرباء الرياضي وفتيات العيون الكويتي، بينما صعد نادي بتروجت المصري من المجموعة الثانية بعد حصوله على العلامة الكاملة من أربعة انتصارات على أندية الفتاة الكويتي والرياضي الهاوي النسوي من الجزائر والسلمية السوري والقادسية السعودي وقطر القطري.

أهمية كبيرة

قال اللاعب مهند البلوشي من نادي السيب أن بطولة الأندية العربية لها أهمية كبيرة بالنسبة للفريق، مؤكداً أنهم حرصوا على المشاركة فيها واستغلال فرصة استضافتها في سلطنة عمان من أجل خوض منافسات مع مختلف الأندية العربية.