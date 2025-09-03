نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بلال: الفرق الكبيرة لا تحتمل التجاب الفاشلة.. وموسيماني وريبيرو وجهان لعملة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، أن عماد النحاس هو الأختيار الأنسب للنادي الأهلي في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الأحمر.

وقال بلال في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اختيار عماد النحاس موفق للغاية، وهو يعلم كل كبيرة وصغيره عن الفريق في هذه الفترة، هذه الفترة حرجة، وعماد النحاس أثبت نجاح مع الاهلي في الولاية الأولى واتمنى ان تستمر التجربة لحد شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف: اتمنى التمهل حتى يتم اختيار مدير فني يعلم كل كبيرة وصغيرة، وأن ياتي في فترة التوقف حتى يتم محاسبته حال التعثر، والفرق الكبيرة لا تحتمل التجارب الفاشلة للمدربين، والفرق الكبيرة لا تحتمل أكثر من 3 إخفاقات

وتابع: أنا ضد اختيار بيتسو موسيماني إطلاقا وكنت ضد اختيار ريبيرو، وتجربة الأهلي أفضل من البحث عن مدرب يعمل في الفرق الإفريقية ولكن مفيش أقوى من النادي حتى يتم اختيار مدرب من فريق أقل في إفريقيا، وفايلر خيار أمثل للأهلي أو مدرسة أوروبية مدرب يلعب على البطولات.

