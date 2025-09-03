نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم الأهلي السابق ينتقد أداء زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أداء أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي مع الفريق في الفترة الأخيرة خلال مباريات الدوري الممتاز.

وقال بلال في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لست ضد زيزو، ولكن زيزو عايز يعمل كل حاجة في الكرة ودي حاجة صعبة جدا.

وأضاف: الكرة لعبة سهلة جدا يا زيزو فبلاش تصعبها على نفسك، وزيزو عايز يثبت للجمهور أنه الأفضل ونصيحتي له العب بسلاسة انت اصبحت لاعب في النادي الأهلي، ولا تبذل من مجهود أكثر من اللازم.

وتابع: زيزو يضع نفسه تحت ضغط طوال الوقت في المباراة، وهذا سر تراجع مستواه، ولكن إذا تعامل مع الأمر طبيعي سيعود زيزو لمستواه المعهود.

وواصل: أنا ضد اختيار بيتسو موسيماني إطلاقا وكنت ضد اختيار ريبيرو، وتجربة الأهلي أفضل من البحث عن مدرب يعمل في الفرق الإفريقية ولكن مفيش أقوى من النادي حتى يتم اختيار مدرب من فريق أقل في إفريقيا، وفايلر خيار أمثل للأهلي أو مدرسة أوروبية مدرب يلعب على البطولات.

