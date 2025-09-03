نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس ووليد صلاح الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت الذي سيتولى قيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب التغييرات الأخيرة التي شهدها القطاع الرياضي في النادي.

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس ووليد صلاح الدين

وجاء تشكيل الجهاز المؤقت كالتالي:

وليد صلاح الدين – مدير الكرة

عماد النحاس – المدير الفني المؤقت

عادل مصطفى – المدرب العام

محمد نجيب – مدرب مساعد

أمير عبد الحميد – مدرب حراس المرمى

محمد الشيحي – مدرب الأحمال

وتأتي هذه التغييرات ضمن خطة الإدارة لإعادة ترتيب الأوضاع الفنية داخل الفريق بعد فترة من التذبذب في الأداء والنتائج، على أن يتم تقييم الموقف الفني بشكل شامل بعد فترة التوقف الدولي.

الجماهير تترقب بداية هذا الجهاز المؤقت، خاصة في ظل العلاقة القوية بين أفراد الطاقم الفني وسابق خبراتهم كلاعبين داخل القلعة الحمراء.