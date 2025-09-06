بداية قوية لإيطاليا وفرنسا

بداية قوية لإيطاليا وفرنسااستهل منتخب فرنسا مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بالفوز على مضيفه الأوكراني (2 - صفر) ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فيما حققت إيطاليا فوزا كبيرا على إستونيا بخماسية نظيفة في المجموعة التاسعة.

ففي المباراة الأولى، تمكنت فرنسا، وصيفة النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم (FIFA قطر 2022)، من تحقيق الفوز على مضيفتها أوكرانيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت في مدينة فروكلاف البولندية.

وتقدم مايكل أوليسيه لمنتخب فرنسا في الدقيقة (10)، وحسم كيليان مبابي الفوز في الدقيقة (82)، رافعا رصيده إلى 51 هدفا في 91 مباراة دولية.

وضمن منافسات ذات المجموعة، فاز منتخب أيسلندا على منتخب أذربيجان بنتيجة (5 - صفر).

وفي منافسات المجموعة التاسعة، انتظر منتخب إيطاليا الشوط الثاني ليسجل خمسة أهداف في شباك نظيره الإستوني.

وسجل الأهداف كل من كين في الدقيقة (58)، وماتيو ريتيجي في الدقيقتين (69) و(89)، والبديل جاكومو راسبادوري في الدقيقة (71) وأليساندرو باستوني في الدقيقة (90+2).

وتعد النقاط الثلاث، التي رفعت رصيد إيطاليا إلى ست نقاط في المركز الثالث، مهمة للغاية من أجل تفادي عدم التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة تواليا.

ويضمن صاحب المركز الأول في المجموعة التأهل المباشر إلى بطولة كأس العالم، فيما يخوض الثاني الملحق الذي لعبته إيطاليا في آخر نسختين وفشلت في التأهل عبره.

وفي مباريات أخرى، تعادل منتخب اسكتلندا سلبيا مع مضيفه الدنمارك، وفاز منتخب اليونان على ضيفه بيلاروسيا (5 -1)، كما فاز منتخب كرواتيا على جزر فارو (1 - صفر)، وتغلب منتخب التشيك على مضيفه مونتينيجرو (2 - صفر)، وسويسرا على كوسوفا (4 - صفر)، فيما تعادل منتخب سلوفينيا مع ضيفه السويد (2 - 2).