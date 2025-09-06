نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير.. توأم تريزيجيه.. شطة زيزو.. كيكة المونديال.. Dvd العميد.. يوتيرن غالي.. حاحا وتفاحة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية، فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟

أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بالفجر، في سطور موجزة.

توأم تريزيجيه

تريزيجيه المنتخب محتاج يعقد جلسة عاجلة مع تريزيجيه الأهلي، لأن أداءه مع حسام حسن أفضل بمراحل من فريقه "أنا مش كريم أنا كرم على رأي فيلم الدادة دودوي"



شطة زيزو

حبايبي في إدارة الإعلام باتحاد الكرة أو تحديدًا السوشيال ميديا، فكرة اختيار زيزو دون عن كل نجوم المنتخب لوضع صورته "هيد رئيسي" رغم أنها عادية من وجهة نظري فكلنا مصر.. أعتقد غير موفقة حاليًا “الشطة مع الجمهور لا تخرج أبدًا من الرسمي”

كيكة المونديال

وزير الشباب والرياضة قال أن الوصول لكأس العالم لا يكفي، والحقيقة أضم صوتي لصوته! فوصولنا للمونديال والخروج من أول فورة “هيبقى عامله زي الكيكة المحروقة”



Dvd العميد

حسام حسن مع منتخب مصر في المباريات الرسمية، لعب 11 ‏مبارغو فاز 8 ‏تعادل 3 ‏خسر 0 ‏سجل: 20 ‏هدف سكن شباكه 4.. ورغم ذلك أرى بعض الانتقادات بأن المنتخب مش أحسن حاجة! "مش عاوز Dvd يا أدهم على رأي اللمبي!"

العاقل والراسي

حسام حسن دائمًا له اختياراته وغالبًا ما تنجح.. وضع خالد صبحي أمام إثيوبيا أساسيًا على حساب "العاقل" حسام عبد المجيد.. فتألق صبحي بالسهل الممتنع وأصبح "الراسي" في دفاع المنتخب "مبسوط لإن في أزمة دفاعية بالكرة المصرية"

تريند كل الكورة

اعتذار موقع كل الكورة عن خبر عدم مصافحة زيزو لحسام حسن بعد التغيير.. أمر محمود! لكني قرأت في التعليقات أن البوست الخاص بالخبر لم يحذف.. “يا جماعة الريتش والتريند ليس على حساب أمانة الكلمة”



يوتيرن غالي

أنتي فين يا جهااااااد" نداء شهير في السينما المصرية، تذكرته أثناء توجيه سؤالي هنا عن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي.. أنت فين يا حساااااام! اختفاء مريب يؤكد كل الشائعات! فبعد أن كان الحديث عن إعداده لرئاسة الأهلي بات عن خروجه من أول "يوتيرن"



حاحا وتفاحة الزمالك

بعض المقربين من وزير الرياضة، يقولون أن أرض الزمالك بـ6 أكتوبر ستعود لا محالة.. وهذا ما طالبت به هنا في "ع الطاير" لأن الزمالك قاعدة وطنية جماهيرية رياضية مع الأهلي وكل الأندية الكبيرة العريقة.. لكن يبقى السؤال هل مجلس إدارة الزمالك جاهز ولا "حاحا وتفاحة"؟

ريفيو سبورت

مصطفى الراسخ.. بهدوء الواثق وسلاسة الحريف، أستمع لحلقات مدرج المحترفين على راديو أون مع الشاطر الراسخ.. “الإعلامي اللي يوصلك إنه واحد منك قاعد جنبك، خلاص وصل التوب” استمر يا برنس وننتظر الجديد.

في النهاية صديقي القارئ.. يبقى النقد قائمًا والإشادة واجبة.. والأهم دائمًا: الكرة في ملعب الحق”.

