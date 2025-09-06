نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سماكة: الزمالك دفع أموالًا طائلة لضمي.. وأنفقتُ من مالي الخاص لأجل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو سماكة لاعب الأهلي والترسانة السابق، كواليس انتقاله إلى النادي الأهلي وتدخل الزمالك بقوة للتعاقد معه والإغراءات التي تعرض لها.

وقال عمرو سماكة الذي حل ضيفا علي الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه مان تو مان: "الأهلي بدأ المفاوضات مع الترسانة وكان هناك عرض خارجي أيضا ولكن اخترت الرجوع إلى الأهلي خاصة أنني لعب في الأهلي بالناشئين قبل السفر للكويت".

وأضاف عمرو سماكة: "الزمالك دخل في المفاوضات وبعت شوالين فلوس علشاني وكان المهندس طارق السعيد رئيس الترسانة الحالي هو اللي حكالي، كانت تقريبا 2 مليون جنيه والترسانة صرف منهم 300 ألف جنيه وقالي لازم تيجي تمضي رغبة للزمالك".

وتابع سماكة: "في الوقت ده كنت مخلص كل حاجة في الأهلي ودفعت من جيبي علشان أروح، وأي لاعب يتمنى يلعب للأهلي والزمالك، بس بالنسبة لي انا أهلاوي بشكل قوي وحسيت أنها فرصة حلوة أرجع أثبت نفسي".

وعن المشاركة، قال سماكة: "أنا رحت المنتخب من نادي الترسانة وكنت ماشي كويس وبلعب أساسى في وجود أبو تريكة ومهند البوشي وكابتن مؤمن، رغم سني الصغير، لكن كنت فايق وحاسس إني هلعب في أي حتة".

وأوضح: "أبو تريكة لم يتدخل في مفاوضات الأهلي معايا لأنه عارف رغبتي وحبي للأهلي وكان علاقتي به قوية جدا وكان جاري واشتريت عربيته واعطاني رقم 10 في الترسانة بعد رحيله".