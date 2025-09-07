نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباق يناير يشتعل.. توتنهام يضع مورغان روجرز على راداره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تحرك مبكر استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية، برز اسم مورغان روجرز، لاعب وسط أستون فيلا، كهدف رئيسي لنادي توتنهام هوتسبير، حسب ما أفاد موقع Teamtalk.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يشارك حاليًا مع منتخب إنجلترا في المهام الدولية، يحظى بإعجاب كبير من المدرب الجديد للسبيرز توماس فرانك، الذي يرى في روجرز العنصر المثالي لتعزيز خط الوسط الهجومي للفريق في النصف الثاني من الموسم.

روجرز قدّم أداءً ملفتًا مع أستون فيلا منذ انضمامه، حيث جمع بين القوة البدنية والمهارة في صناعة الفرص، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية، إلا أن توتنهام يبدو مستعدًا للتحرك بقوة لحسم الصفقة.

ومع اقتراب سوق يناير، من المتوقع أن تشتد المنافسة على اللاعب، وسط تساؤلات حول موقف أستون فيلا من بيعه، خاصة إذا وصل عرض مغرٍ من شمال لندن.

هل سيكون روجرز أول صفقات توتنهام الشتوية تحت قيادة فرانك؟ ترقب كبير لما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة.